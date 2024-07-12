Turgay KILIÇ

İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İnciraltı'nın gelişim planları hakkında kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Egemenlik Binası'nda saat 08.30'da başlayan görüşme, bir saat sürdü ve taraflar arasında net bir anlaşmaya varılamadı.

İnciraltı planları masaya yatırıldı

Toplantının ardından açıklama yapan İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, İzBB Başkanı Cemil Tugay ile İnciraltı'nın mevcut durumu ve gelecekteki planlamaları hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Karabulut, "İnciraltı toprak sahipleri olarak, bölgedeki mevcut planların devam etmesi gerektiğini vurguladık. Ancak Başkan Tugay, mevcut planı kabul etmeyerek, yeni bir plan yapılması gerektiğini ifade etti" dedi.

Planlama sürecinde hukuki sorunlar

Karabulut, mevcut planın uzun bir süreç sonunda oluşturulduğunu ve İzmir'in de kabul ettiği bir plan olduğunu belirterek, "İzBB'nin bu plana karşı çıkması, hukuki süreçleri de göz önünde bulundurarak anlamsız. Plan, mahkemeler tarafından onaylandı ve herhangi bir itiraz söz konusu değil. Bu planı geri çekmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

İzBB'nin yaklaşımı eleştirildi

Karabulut, İzmir'in ve toprak sahiplerinin kaybedecek zamanlarının olmadığını vurgulayarak, "Mevcut planın tekrar gözden geçirilmesi ve yeniden çizilmesi, yıllar alacak bir süreç. İzmirlilerin böyle bir lüksü yok. Başkan Tugay'ın bu plana karşı çıkışı, İzmir'e ve toprak sahiplerine zaman kaybettirir" dedi. Ayrıca, İnciraltı'nın düşük emsal değerlerine rağmen, bölgedeki diğer alanlarda gökdelenlerin yükseldiğini belirtti.

"Daha iyi sonuçlar elde edebilirdik"

İNGEDER Başkanı Karabulut, İzBB'nin bu süreçte yanlarında olmadığını ve sürekli karşılarında durduğunu dile getirerek, "İzBB ile birlikte çalışarak daha iyi kazanımlar elde edebilirdik. Ancak maalesef, Başkan Tugay yalnızca yeni bir planla gelmeyi teklif etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 18 uygulama sürecindeyiz ve bu süreç devam ediyor. İzBB'nin de katılması durumunda daha iyi sonuçlar elde edebilirdik" diye konuştu.

"İzmir bize bir teşekkür borçlu"

Karabulut, İnciraltı toprak sahiplerinin yıllarca bölgeyi koruyarak İzmir'in yeşil alanlarını artırdığını belirterek, "İzmir bize bir teşekkür borçlu. Kültürpark'tan sonra ikinci büyük yeşil alanı İnciraltı'nda bizler sağladık. Daha iyi bir yaklaşım beklerdik. Canları sağ olsun, biz kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadeleriyle süreci özetledi.