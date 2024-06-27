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"Belge ve Fotoğraflarla Osmanlı Döneminde Makedonya" sergisi İstanbul'da açıldı

"Belge ve Fotoğraflarla Osmanlı Döneminde Makedonya" sergisi İstanbul'da açıldı

Cenaze, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

112 Acil Sağlık ekiplerince Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde O.S. (26) ile babası Abdullah S. (51) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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