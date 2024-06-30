İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada patlama meydana geldi, 4 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Ayrancılar Mahallesi'nde bir lokantada patlama meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sanayi tipi bir tüpün patlamasının ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamada 20'nin üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı lokanta önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

- İzmir Valisi Elban olay yerinde açıklama yaptı

Olay yerinde incelemede bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün 14.43 itibarıyla binanın alt katında yer alan şırdancı dükkanında yapılan tespitlere göre sanayi tipi bir tüpün patlaması sonucu maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda yaralımız da var." dedi.

Yaralılardan durumu ağır olanların olduğunu belirten Elban, şöyle konuştu:

"Kendi imkanlarıyla hastaneye gidenler de olduğu için detaylı sayıyı birazdan vereceğiz. Cadde üzerinde bulunan 11 binadan tüpün patladığı binada ciddi hasar var. Diğerlerinde ise cephelerde cam kırıkları ve çerçevelerde zararlar oluşmuş durumda. Şimdi bu alanda diğer tespitlerimizi yapıp mağdur olan vatandaşlarımızın hızlıca ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara başladık."

Vali Elban, hastaneye sağlık ekiplerinin götürdüğü yaralı sayısının 20 olduğunu ancak kendi imkanlarıyla gidenlerin de olduğu için net yaralı sayının daha sonra belli olacağını söyledi.

İş yerinde tadilat olup olmadığının sorulması üzerine Elban, tadilat olmadığını sözlerine ekledi.