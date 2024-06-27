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Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Şahin Tepesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde orman lık alanda çıkan yangın , ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

TCG Kınalıada Filipinler'i ziyaret etti

TCG Kınalıada Filipinler'i ziyaret etti

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