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Öte yandan Kaymakam Avni Oral ve Belediye Başkanı Tanju Çelik da hastaneye gelerek yaralıların durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Hastane Başhekimi Uzman Doktor Osman Himmetoğlu, gazetecilere, göğüs kafesinde kırıklar olan ve iç kanaması bulunan Dönertaş'ın ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, Özgür Dilsiz'in ise vücudunda kırıklarının bulunduğu dile getirdi.

Pikapta bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, müdürlük çalışanlarının çabalarıyla çıkarılarak ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını na müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yaralandı.

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