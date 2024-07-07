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Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ordu'nun İkizce ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu

Ordu'nun İkizce ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu

Günbatımı mevkisinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede makilik alana sıçradı.

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