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Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler, havadan ve karadan müdahalede bulundu.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çiniliköy mevkisinde, içerisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai alan da çıkan yangın , ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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