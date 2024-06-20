İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü, saat 14.00'te çıkan yangına ilk müdahalenin 14.15'te gerçekleştirildiğini aktardı.
Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaştığı Sarıcalar Mahallesi'ndeki ormana yakın alanda bulunan bazı evler ve ağıllar tedbiren tahliye edildi.
Jandarma ekiplerinin mahalle sakinlerini tehlike geçene kadar meydanda bir arada tuttuğu öğrenildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.