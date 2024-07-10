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Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, asayiş çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, asayiş çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile itfaiye müdahale başlattı.

Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasında yerleşim alanlarına yakın konumdaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde orman lık alanda çıkan yangın , ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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