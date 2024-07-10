İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasında yerleşim alanlarına yakın konumdaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile itfaiye müdahale başlattı.
Menderes ilçesi Görece Mahallesi'nde çıkan yangının Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradığı öğrenildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: aa