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Karaburun ilçesindeki yangınla birlikte her iki yangına 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale edildiği aktarıldı.

TDV gönüllüleri Nijer'deki yetimhane ve Kur'an kursunu ziyaret etti

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Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde makilik alan da çıkan yangın , ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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