KİLİS (AA) - Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Eğlen ve Başmağara köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava aracı sevk edildi.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 3 arazöz, 1 su tankeri, Hatay'dan gelen 1 helikopter ve 30 personelle yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Kaynak: aa