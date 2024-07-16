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Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 3 arazöz, 1 su tankeri, Hatay'dan gelen 1 helikopter ve 30 personelle yangına müdahale edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava aracı sevk edildi.

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Kütahya'da otomobil ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü

Eğlen ve Başmağara köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KİLİS (AA) - Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü .

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