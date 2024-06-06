Konya'da önce Gül Bedel'in (26) evde, ardından 4 saat sonra ablası Şerife Bedel'in (30) bir site bahçesinde ölü bulunması, gizemli bir olay olarak dikkat çekti. İki kardeşin de yüksek dozda hap içerek yaşamlarına son verdiği belirlenirken, savcılık aile bireylerinin ifadelerine başvuracak.

Kardeşlerin trajik ölümü şüphe uyandırdı

Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Cumba Sokak'ta ailesiyle yaşayan Gül Bedel, dün sabah saat 06.30'da evde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Gül Bedel'in yüksek dozda hap içerek yaşamına son verdiğini tespit etti. Gül Bedel'in cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gül Bedel'in ölümünden yaklaşık 4 saat sonra, aynı mahallede Eyüp Sultan Caddesi'ndeki bir sitenin bahçesinde bir kadın hareketsiz halde bulundu. Polis, kadının 30 yaşındaki Şerife Bedel olduğunu belirledi. Şerife Bedel'in de yüksek dozda hap içerek yaşamına son verdiği otopsiyle kesinleşti. Cenazesi, kardeşi Gül Bedel'in cenazesiyle birlikte aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve aile ifadeleri

İki kız kardeş, bugün Yazır Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, savcılık Bedel ailesinin ifadelerine başvuracak. Kardeşlerin ölüm nedenleri ve aralarındaki bağlantıların aydınlatılması için detaylı incelemeler devam ediyor.

Konya'da yaşanan bu trajik olay, toplumda derin bir üzüntü ve merak uyandırdı. İki genç kadının aynı gün içinde benzer yöntemlerle yaşamlarına son vermesi, olayın arkasındaki nedenlerin araştırılmasını gerektiriyor.