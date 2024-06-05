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Yangında yaralanan 3 personelden 2'sinin taburcu edildiği, diğer yaralının tedavisinin Kocaeli Şehir Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Altuntaş için İzmit ilçesi Doğan Mahallesi'ndeki Hacı Selahattin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze, kılınan namazın ardından Kuruçeşme Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde bir gemide çıkan yangında ağır yaralanan Mustafa Altuntaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tersanede bulunan bir gemi de çıkan yangında yaralanan personel , tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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