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Kazada yaralanan sürücüler ile 24 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Akmeşe yolu Ketenciler Göleti mevkisinde seyreden H.Y. idaresindeki 34 TY 0867 plakalı tır ile tekstil işçilerini taşıyan M.D. yönetimindeki 41 P 6087 plakalı servis midibüsü çarpıştı.

Kocaeli'de tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Kocaeli'de tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile servis midibüsü nün çarpıştığı kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı.

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