Olay, 31 Mayıs saat 02.00 sıralarında Hilal Mahallesi 1210 Sokak’ta meydana geldi. İki çocuk babası Atçı, aracında kanlar içinde bulunurken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Atçı’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ve şüphelilerin Atçı’nın otomobilini takip ettikleri, ardından silahla ateş edip kaçtıkları anların görüntülendiği ortaya çıktı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Analiz Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin plakasız araçla yaklaşık 3 saat boyunca Atçı’nın aracını takip ettiklerini tespit etti. Olay esnasında araçta 5 kişi bulunan şüpheliler, Atçı’nın güvenlik kamerası olmayan bir sokağa girdiği anda saldırıyı gerçekleştirdi.

Titiz çalışmalar sonucu A.E. (17), E.E. (34), M.M. (26), R.Ç. (28) ve A.K. (26) isimli 5 şüpheli, Çiğli ilçesindeki saklandıkları adreste yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin, 16 Mayıs'ta Emir Sultan Mahallesi’nde öldürülen hastane personeli Yücel Ecelioğlu’nun (37) yakınları olduğu ve Gerçek Atçı’nın ise bu cinayet dolayısıyla tutuklanan R.A.’nın (22) babası olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.