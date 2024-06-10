Kazada hayatını kaybedenlerin Aydın'ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nden Nurettin Akdeniz (35) ve Adem Yoldaş (19) olduğu öğrenildi.

Acarlar Mahallesi ise kazayla yasa boğuldu. Yakınları ve mahalle sakinleri derin üzüntü içerisine girdi. Cenazelerin Acarlar'da defnedileceği öğrenildi.

Olay

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre Pazarcılık yapan Akdeniz ve Yoldaş, sabah saatlerinde Acarlar'dan yola çıkarak Antalya'ya ürün almaya gitmekteydi. Köyceğiz-Ortaca karayolu Yangı Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken aynı istikamette yol kenarında duran tıra arkadan çarptılar.

Kazanın ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis, jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Nurettin Akdeniz ve Adem Yoldaş'ın hayatını kaybettiği teyit edildi. Araç içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.