Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz-Ortaca Karayolu, Kocabel Mevkii'nde bugün çıkan orman yangını, hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen müdahale ile kısmen kontrol altına alındı. Yangın, karayolu kenarında başladığı için ekiplerin müdahalesi büyük bir önem taşıdı.

Arazöz ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası

Yangının başladığı bölgeye hızla ulaşan Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazöz ve itfaiye ekipleri, hem havadan helikopterlerle hem de karadan arazözlerle yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle karayolu üzerindeki Ortaca yönü, ekiplerin çalışabilmesi için tek şerit olarak trafiğe kapatıldı.

Soğutma çalışmaları başladı

Ekiplerin yoğun çabası sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı. Yanan bölgelerde orman ve itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına başladı.