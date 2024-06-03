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Yaralı diğer akrabalarının durumlarının iyi olduğunu belirten Hudaybardyev, cenazeyi ülkelerine götüreceklerini anlattı.

Hudaybardyev, binanın altında dönerci dükkanı açıldıktan sonra alanın büyütüldüğünü ve kolonların yıkıldığının söylendiğini ifade etti.

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Charyyev'in amcasının oğlu Toymyrat Hudaybardyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkılan binanın altında kalarak yaralanan bazı kişilerin de akrabaları olduğunu söyledi.

Charyyev'in naaşını teslim alan yakınları, Türkmenistan'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı binanın çökmesi nedeniyle yaşamını yitiren 35 yaşındaki Charyyev'in naaşı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemleri sonrası Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece 'de dün 3 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu Dovletyar Charyyev'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

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