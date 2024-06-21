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Kaza sırasında yolcuların tamamının emniyet kemerinin takılı olduğu, bu sayede ciddi yaralanma ve can kaybının meydana gelmediği belirtildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kütahya'nın Simav ve Tavşanlı ilçelerini ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kütahya'nın Simav ve Tavşanlı ilçelerini ziyaret etti

Sürücü R.T, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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