KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da ilk ifadesinde annesini öldürdüğü için üvey babasını öldürdüğünü ileri süren genç, emniyetteki sorgusunda her iki cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etti.

Meydan Mahallesi Meltem Sokak'taki bir binanın dördüncü katında dün akşam Ünal Koçer (53) ile eşi Sevgi Koçer'in (48) silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli Mert Furkan Ş'nin (19) Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulaması tamamlandı.

Annesi Sevgi Koçer ve üvey babası Ünal Koçer'i kendisinin öldürdüğünü itiraf eden zanlı, annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu, üvey babasıyla anlaşamadığını, annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu öne sürdü.

İlk ifadesinde annesini öldürdüğü için üvey babasını öldürdüğünü savunan genç, olayı gerçekleştirmek için çelik yelek ve tabanca aldığını belirterek, yemek masasında tartıştıklarını ve evden kovulduğunu, bunun üzerine Sevgi Koçer'e ait av tüfeğiyle önce annesini vurduğunu ardından da odasından aldığı tabancayla Ünal Koçer'e 3 el ateş ettiğini anlattı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.