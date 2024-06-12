BEYRUT (AA) - İsrail ordusunun hava saldırısında öldürülen Hizbullah Hareketi'nin saha komutanlarından olan Talib Sami Abdullah için başkent Beyrut'ta cenaze töreni düzenlendi.

Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlenen törene Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, Abdullah'ın yakınları ve Hizbullah taraftarları katıldı.

Törende konuşan Safiyuddin, "Abdullah'ın hayattayken İsrail'in daimi olarak hedefinde olduğunu ve Temmuz 2006'da İsrail ile yaşanan savaşta önemli bir rol oynadığını" ifade etti.

İsrail'in "geçmişten ders almadığını ve aptalca hareket ettiğini" savunan Safiyuddin, İsrail'in Hizbullah'ın lider kadrosunu hedef alarak zayıflatacağını düşündüğü ancak yanıldığını söyledi.

Safiyuddin, "İsrail'in bilmesi gereken direnişin kaçınılmaz yanıtının operasyonlarını her şekilde artırmak olduğudur." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Abdullah'ın naaşı defnedileceği Beyrut'taki mezarlığa götürüldü.

Hizbullah Hareketi'nden bu sabah yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya beldesine düzenlediği hava saldırısında saha komutanı Talib Sami Abdullah ile 3 mensubunun öldüğü duyurulmuştu.

