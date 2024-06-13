MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kuzuköy ile Kılavuzlar mahalleleri arasındaki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, zeytin bahçesi ve ormana sıçradı.

Alevler, etkili olan rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin 4 saat süren havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 2 hektarlık meşe ormanı ile 150 dönüme yakın tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.