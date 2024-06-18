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Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Spil Dağı 'nda Sultanyaylası ile Turgutalp mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MANİSA (AA) - Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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