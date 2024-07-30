İzmir’in Menemen ilçesinde, Göktepe Mahallesi'nde bulunan makilik ve otluk alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni belirsiz

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Ancak, olayın hemen ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına hızlı bir şekilde müdahale etmek için geniş bir ekip oluşturdu. Müdahale ekipleri arasında 4 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi yer aldı.

Kontrol altına alındı

Orman ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde yangının geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındığı bildirildi.