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Havadan ve karadan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile helikopter, 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi.

Köseçobanlı Mahallesi Karınbelen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangın ı havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Emine Erdoğan, Gönül Elçileri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi:

Emine Erdoğan, Gönül Elçileri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi:

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