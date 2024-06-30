Muğla Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale başladı Muğla Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale başladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi ve 70 orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: aa