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Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini dile getiren Akbıyık, "Kısırlar Mahallesi'nde 14 haneyi tedbir amaçlı boşalttık. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, kendisinin de yangın bölgesine hareket ettiğini söyledi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangın ına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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