İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Bostanlı balıkçı barınağındaki bir teknede bulunan buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi, narkotik dedektör köpeği "Zeytin" sayesinde ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi.

'Zeytin' tepki verdi, detaylı arama başlatıldı

6 Ağustos akşamı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin kontroller sırasında, narkotik dedektör köpeği Zeytin’in teknede tepki vermesi üzerine detaylı bir arama yapıldı. Yapılan aramada, teknenin kamara kısmındaki buzdolabında siyah poşetler içinde ve üzeri boya ile tinerle kaplanmış bir ceset bulundu. Cesedin, Hilmiye Tuğba Esgin (24) adına olduğu tespit edildi.

3 gün ek gözaltı

İlk incelemelerde, kadının bant, poşet ve çanta askısı gibi malzemelerle boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından, tekne sahibi Ş.A. (37), eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor ve mahkeme tarafından 3 gün ek gözaltı süresi verildi.

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin ile tekne sahibi Ş.A.'nın sevgili olduğu ortaya çıktı.