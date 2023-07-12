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Bölgede ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında ilk tespitlere göre yaklaşık 15 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 2 uçak, 5 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ile 40 personel sevk edildi.

İlçeye bağlı Gafarlı köyü Dinikar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.