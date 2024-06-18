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Yangının 3 saatte kontrol altına alındığını aktaran Akın, "Şu an için soğutma çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Akın, gazetecilere, ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter, 2 greyder, 2 dozer, 13 arazöz, 7 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 120 orman işçisi, 2 jandarma timi, 4 belediye tankeri ve Bilecik İl Özel İdaresine ait su tankeriyle müdahale edildiğini söyledi.

Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci ve Belediye Başkanı Fatih Akın da yangın mahallinde incelemelerde bulundu.

Yangında, 70 dönüme yakın ormanlık alan ile bazı ceviz ağaçları ve üzüm bağları zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Vatandaşların su tankerleriyle müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Mekece Mahallesi eski Pamukova-İznik yolu kenarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alan da çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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