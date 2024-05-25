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İlçede dün Kader Y, kocası Fatih Y. tarafından evde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili gözaltına Fatih Y'nin halasının oğlu Mustafa I, kadını bileziklerini almak için öldürdüğünü itiraf etmişti.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadın ı evinde öldürüp kolundaki bilezikleri gasbeden zanlı tutuklandı.

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