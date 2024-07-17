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Bir iş yeri güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, kazada savrulan hafif ticari aracın yayalara çarpması yer aldı.

Kazada, sürücü Ömer T. ile yayalar Seydi Mertcan B. ile Ömer Faruk A. yaralandı.

Savurulan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli hemşireler Seydi Mertcan Barçin (28) ile Ömer Faruk A'ya (30) çarptı.

Ömer T'nin kullandığı 55 AOE 599 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet M. (43) idaresindeki 55 AAY 703 plakalı kamyonet, 19 Mayıs Mahallesi Suoğlu Caddesi'nde çarpıştı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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