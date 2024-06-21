SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Demirkapı köyü Bacavan Yaylası mevkisindeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle otların yanması sonucu yayıldı.

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine yönlendirilen helikopterle yangına, havadan da müdahale edildi.

Ekipler, zorlu arazi şartlarında köylülerin de desteğiyle yangını kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

- Vali Kızılkaya açıklama yaptı

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 12.15'te alınan ihbarla beraber Orman İşletme Şefliği, jandarma, Demirkapı köyü ve civar köylerde yaşayan köylülerin de desteğiyle derhal söndürme çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Yangının bozuk ormanlık alanda, örtü yangını şeklinde ve etrafında yerleşim yeri olmayan sarp bir noktada meydana geldiğini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Yangına, komşu illerden gelen takviye ekiplerin de dahil olması ile öncelikle karadan müdahale edilmiştir. Ayrıca OGM'den havadan müdahale de talep edilmiş olup yapılan havadan müdahale ile yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında ölen ya da yaralanan olmamıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yangına müdahalede kahramanca gayret gösteren orman teşkilatımıza, tüm ekiplerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca dün Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabrıcemil niyaz ediyorum."