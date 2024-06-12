SİNOP (AA) - Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi.
Çeşitli kurumlardan 70 personel, bir helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 7 ilk müdahale aracıyla müdahale edilen yangın, çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: aa