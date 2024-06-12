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Bu arada kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diğer yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Buradan Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilen S.E.A. da kurtarılamadı.

İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A.A. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A. (32), B.A. (12), M.A.A. (7), S.E.A. (2) ve M.A. (30) yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Y.A. (20) yönetimindeki 16 BEF 721 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun Zımak köyü yakınlarında şarampole devrildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

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