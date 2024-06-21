SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.A. yönetimindeki 61 AFB 095 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole indi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, O.A. (38), Ö.E. (24), M.A.B. (22), B.D. (20), S.G. (23), S.S. (35), T.B. (23), Ü.G. (23), G.Ç. (22), E.A. (20), A.Ö. (60), S.Ö. (28), S.Ş. (50), H.Ş. (4), N.İ. (49), M.O. (56), S.A. (20), M.A.D. (7), H.K. (71), H.K. (70) ve H.K. (35) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: aa