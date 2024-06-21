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Kazada, O.A. (38), Ö.E. (24), M.A.B. (22), B.D. (20), S.G. (23), S.S. (35), T.B. (23), Ü.G. (23), G.Ç. (22), E.A. (20), A.Ö. (60), S.Ö. (28), S.Ş. (50), H.Ş. (4), N.İ. (49), M.O. (56), S.A. (20), M.A.D. (7), H.K. (71), H.K. (70) ve H.K. (35) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, T.A. yönetimindeki 61 AFB 095 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole indi.

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