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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 1'i de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çalışma sonucu, suç örgütünün üyesi oldukları iddia edilen 5 zanlı Çerkezköy'de, örgüt adına silahlı eylemleri yaptığı tespit edilen 3 zanlı da Kırklareli'nin Vize ilçesinde gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde iş yerlerini kurşunlayan ve silahla yaralama suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve Kırklareli'nde suç örgütü ne yönelik operasyon da gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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