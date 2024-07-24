Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Aşağı Mahalle Birinci Çıkmaz Sokak'ta av tüfeğiyle gerçekleştirilen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre, olayda Ali Köseci'nin yaşamını yitirdiği, ağır yaralanan Murat Şimşek'in ise hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, av tüfeğiyle vurulan Ali Köseci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Murat Şimşek, ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şimşek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kapsamlı soruşturma sürüyor

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Murat Şimşek'in Ali Köseci'nin kendisini vurduğunu ifade ettiği öne sürüldü. Polis, olay yerinde kırılmış bir av tüfeği buldu ve delil olarak muhafaza altına aldı. Şu an için olayın tam nedeni ve detayları hakkında soruşturma devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir araştırma yürütüyor.