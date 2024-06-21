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Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Yangın nedeniyle köydeki bazı evler tahliye edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Gümüşkol köyündeki yerleşim yerlerine ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri ile bir helikopter sevk edildi.

Kışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

UŞAK (AA) - Uşak'ın Ulubey ilçesinde çıkan orman yangın ına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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