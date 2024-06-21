UŞAK (AA) - Uşak'ın Ulubey ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri ile bir helikopter sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Gümüşkol köyündeki yerleşim yerlerine ulaştı.
Yangında, köyün girişinde bulunan 3 ev zarar gördü.
Yangın nedeniyle köydeki bazı evler tahliye edildi.
Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: aa