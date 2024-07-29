Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kaza, Sandıklı ilçesi Kusura köyü civarında gerçekleşti. Mercedes marka yolcu otobüsü, henüz ismi belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kamyona arkadan çarptı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kaza mahallinde can pazarı yaşanırken, olay yerinden gelen ilk bilgilere göre bir kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla bölgeye intikal eden ambulanslar, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Yolcu otobüsünün Sinop’tan Antalya’ya gitmekte olduğu öğrenilirken, kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.