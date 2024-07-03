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Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 apartman yöneticisi ile asansör firması yetkilisi gözaltına alındı.

Edirne'de son bir haftada 282 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de son bir haftada 282 düzensiz göçmen yakalandı

Uçar'ın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden alınan cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sağlık ekipleri, Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Uçar'ın asansördeki eşi ve gelininin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isteyen Hülya Uçar (57), asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasına sıkıştı.

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