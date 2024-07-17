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Tekirdağ'da lise öğrencileri atık malzemelerden şarjlı araç yaptı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

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