ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti.
Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu Mustafa Kuru'nun (51) cansız bedenine ulaşıldı.
Kuru'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: aa