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Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çetinoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bir kadın, yaya geçidinden geçtiği sırada kamyon un çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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