Doç. Dr. Zeynep Demircioğlu Biricik, akıllı telefon kullanımının günümüzde ne kadar yaygın ve etkili olduğunu vurgulayan çarpıcı bilgiler paylaştı. İnsanların telefon ekranına günde en az 78 kez tıkladığını belirten Biricik, telefonsuz kalma korkusu ve yanlış bilgi sorunlarına dikkat çekti.

Akıllı Telefon Kullanım Alışkanlıkları

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Doç. Dr. Zeynep Demircioğlu Biricik, günümüz insanının akıllı telefon kullanma alışkanlıklarına dair önemli veriler sundu. Yapılan araştırmalara göre, insanlar günde hiçbir bildirim almasa bile ortalama 78 kez telefon ekranına tıklıyor. Ayrıca, insanların yatmadan önce ve sabah kalktıktan sonra en az 15 dakika akıllı telefonlarına baktıkları tespit edilmiş.

Nomofobi ve Diğer Dijital Korkular

Biricik, telefonsuz kalma korkusu (nomofobi), internetsiz kalma korkusu (netlessfobi) ve gündemdeki gelişmeleri kaçırma korkusu (fomofobi) gibi dijital çağın yeni korkularına dikkat çekti. Bu korkuların, insanların günlük yaşamlarını ve sosyal ilişkilerini nasıl etkilediğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dijital Oyunlar ve Yanlış Bilgi Sorunu

Dijital içerik üreticileri ve dijital oyunlar konusuna da değinen Biricik, influencerların ve dijital yayıncıların yanlış bilgi yayma potansiyeline dikkat çekti. Donanım ve bilgi eksikliği nedeniyle insanların yanlış yönlendirildiğini belirtti. Ayrıca, bazı dijital oyunların kasıtlı olarak kültürel mirası zedeleyecek manipülasyonlar yapabileceğini ve tarihi farklı şekilde anlatarak çocuklarda farklı bir bilinç oluşturabileceğini ifade etti.

McLuhan'ın Teorisi

Biricik, ünlü medya teorisyeni Marshall McLuhan'ın araştırmalarını hatırlatarak, "Akıllı telefonumuz bizim bir uzvumuza dönüşmüş" dedi. Günümüzde teknolojinin insan hayatındaki yerini ve önemini vurguladı. Akıllı telefonların artık sadece bir iletişim aracı olmaktan öte, insanların hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti.