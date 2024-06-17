184 bin kişi üzerinde 13 yıl boyunca yapılan geniş çaplı bir araştırma, kahve tüketenlerin Parkinson hastalığına yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu gösterdi.

Kafein ve Parkinson ilişkisi: Bilimsel kanıtlar güçleniyor

Uluslararası bir araştırma ekibi, Parkinson hastalarının kafein metabolitleri olan paraxanthine ve theophylline seviyelerini inceleyerek, kahve tüketiminin Parkinson riskini azalttığını tespit etti. Bu sonuçlar, 20 yılı aşkın süredir takip edilen en büyük kohort çalışmalarından biriyle destekleniyor.

Kahve tüketimi Parkinson riskini yüzde 40 azaltabilir

Araştırmaya göre, en çok kahve tüketen gruptaki kişilerin Parkinson hastalığına yakalanma riski, hiç kahve içmeyenlere göre %40 daha düşük. Bu etki, sigara ve alkol tüketimi gibi faktörler hesaba katılsa bile devam ediyor. Ancak kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Kafein beyni nasıl koruyor?

Kahvenin Parkinson hastalığına karşı koruyucu etkisi, kafeinin beyindeki dopamin akışını sürdürme şekliyle ilişkilendiriliyor. Parkinson hastalığı, beyindeki dopamin seviyesinin azalmasıyla ortaya çıkıyor. Kafein ise dopamin seviyelerini dengeleyerek nöronları koruyabilir.

Parkinson hastalığına karşı yeni bir umut mu?

Parkinson hastalığı, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve titreme, hareket güçlüğü, denge ve kas sertliği gibi sorunlara yol açan ciddi bir nörolojik rahatsızlık. Bu yeni araştırma, Parkinson hastalığının önlenmesi ve tedavisi için umut verici bir adım olabilir.

Kahve tüketimi ve Parkinson ilişkisi üzerine daha fazla araştırma gerekiyor

Kahve ve Parkinson arasındaki ilişkiyi tam olarak anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ancak bu çalışma, kafeinin beyin sağlığı üzerindeki potansiyel faydalarına dikkat çekiyor.