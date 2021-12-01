İZMİR'İN ZİRVESİNE KAR YAĞDI
İZMİR'İN ZİRVESİNE KAR YAĞDI
0
İZMİR'DEN ÇİĞDEM TOKER'E ÖDÜL
İZMİR'DEN ÇİĞDEM TOKER'E ÖDÜL
0
ÜNLÜ OYUNCU ANNE OLDU
ÜNLÜ OYUNCU ANNE OLDU
0
ÇAY MI KAHVE Mİ?
ÇAY MI KAHVE Mİ?
0

1 aylık bebeğini sobada yaktı!

Yozgat'ın Çandır ilçesinde Fatma Büyük (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldürdü. Jandarma, Büyük'ü gözaltına aldı

1 aylık bebeğini sobada yaktı!
01 Aralık 2021 Çarşamba 15:36

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı. Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yozgat #bebeğini yaktı #bebek soba #bebek cinayeti
Önceki Haber
Bakan Koca'dan doktorlara zam açıklaması
Sonraki Haber
1 aylık bebeğini sobada yaktı!
Bakan Koca'dan doktorlara zam açıklaması
Bakan Koca'dan doktorlara zam açıklaması
0
Babasını öldürdü, annesini yaraladı: Beni serbest bırakın, Amerika başkanıyım!
Babasını öldürdü, annesini yaraladı: Beni serbest bırakın, Amerika başkanıyım!
0
Ormanlık alanda üç kişinin tecavüzüne uğradı, üçü de serbest!
Ormanlık alanda üç kişinin tecavüzüne uğradı, üçü de serbest!
0
2 aylık bebeğini döven babanın ifadesi ortaya çıktı: Ağlayınca sinirlendim
2 aylık bebeğini döven babanın ifadesi ortaya çıktı: Ağlayınca sinirlendim
0
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
0
Bakan Koca açıkladı: Fırtına nedeniyle 5 kişi öldü
Bakan Koca açıkladı: Fırtına nedeniyle 5 kişi öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.