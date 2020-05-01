1 Mayıs halayında işçiler sosyal mesafeyi "fırça sapıyla" sağladı

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye çalışanları, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nde çektileri halayda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aradaki mesafeyi fırça sapıyla sağladı.

1 Mayıs halayında işçiler sosyal mesafeyi "fırça sapıyla" sağladı
01 Mayıs 2020 Cuma 10:42

Çiğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye başkanı Utku Gümrükçü ve belediye çalışanları işçi bayramını alınan tedbirler doğrultusunda şantiye tesisinde kutladı. Eldiven ve maskelerini takan işçiler, salgına karşı sosyal mesafe kuralının korunması amacıyla yerlere yapıştırılan noktalarda kutlamayı takip etti. Koronavirüs ile mücadele kapsamında olası teması engellemek için Belediye Başkanı Gümrükçü ve işçiler ellerindeki fırça saplarının uçlarını tutarak, halay çekti.

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