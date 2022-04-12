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10 bilişim personeli alınacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

10 bilişim personeli alınacak
12 Nisan 2022 Salı 10:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 


Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 18/04/2022 (10:00) – 27/04/2022 (17:00) tarihleri arasında yapacaklardır.


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