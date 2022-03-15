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10 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu

10 bin sağlık personeli alınacak
15 Mart 2022 Salı 10:49

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 10.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Adaylar tercihlerini, 15 Mart 2022 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.


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