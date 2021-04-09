3 BİN YILLIK KAYIP ŞEHİR BULUNDU!
3 BİN YILLIK KAYIP ŞEHİR BULUNDU!
0
TABUTTAN ÇIKIP OY İSTEDİ!
TABUTTAN ÇIKIP OY İSTEDİ!
0
ÜNLÜ ŞARKICI YUMURTACI OLDU
ÜNLÜ ŞARKICI YUMURTACI OLDU
0
MARKETTE KORKUTAN ANLAR
MARKETTE KORKUTAN ANLAR
0

10 gün önce kaybolmuştu, kuyuda cesedi bulundu!

Mersin’in Silifke ilçesinde 10 gün önce yayla evi kiralamak için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Berrin Dalyanoğlu Keskin'in (50), kuyuda cesedi bulundu. Keskin'in içerisinde az miktarda su bulunan kuyudaki cesedinin üzerinin taşlarla kapatılmaya çalışıldığı belirlendi

10 gün önce kaybolmuştu, kuyuda cesedi bulundu!
09 Nisan 2021 Cuma 10:37

İlçeye bağlı Mukaddem Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Berrin Dalyanoğlu Keskin, 30 Mart Salı günü yayla evi kiralamak için Mara Mahallesi’ne gitti. Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, 2 Nisan’da jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Keskin’in bulunması için çalışma başlattı. Berrin Dalyanoğlu Keskin’in cep telefonun, geçen yıl kiraladığı yayla evine yakın bir bölgede sinyal verdiğini tespit eden jandarma, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, yayla evinin yakınındaki bir su kuyusunun ağzındaki taşlarının yerinden söküldüğü belirlendi. İçerisinde az miktarda su olan kuyuda yapılan kontrolde, Berrin Dalyanoğlu Keskin’in cansız bedeni bulundu. Keskin'in cesedinin üzerinin taşlarla kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Kuyudan çıkarılan Keskin'in cenazesi, incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #silifke #ölüm #kuyuda ceset #berrin dalyanoğlu keskin
Önceki Haber
Bakan Koca: Önlemleri gevşettik maalesef
Sonraki Haber
İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alımı
İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Onlarca köpek ölüsü poşetlerden çıktı!
Onlarca köpek ölüsü poşetlerden çıktı!
0
İsyan ettiren haber! Testi pozitif çıkanlar böyle sokaklarda geziyor!
İsyan ettiren haber! Testi pozitif çıkanlar böyle sokaklarda geziyor!
0
Barakada buluştuğu sevgilisini öldürdü!
Barakada buluştuğu sevgilisini öldürdü!
0
Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik operasyon
Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik operasyon
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.